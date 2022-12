Infineon Aktie News: Anleger schicken Infineon am Freitagvormittag auf rotes Terrain

Die Infineon-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr um 0,6 Prozent auf 28,53 EUR ab. Die Infineon-Aktie gab in der Spitze bis auf 28,48 EUR nach. Bei 28,64 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 78.880 Infineon-Aktien.

Am 04.01.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 41,42 EUR. Mit einem Zuwachs von 31,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,68 EUR. Dieser Wert wurde am 05.07.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 37,99 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2022 erhielten Infineon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,320 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,600 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 38,92 EUR.

Am 15.11.2022 lud Infineon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,63 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Infineon ein EPS von 0,41 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 37,78 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.143,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 3.007,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Infineon wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 02.02.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 01.02.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,12 EUR je Aktie in den Infineon-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images