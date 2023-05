Infineon Aktie News: Infineon tendiert am Mittwochmittag nahe Vortagesschluss

Aktien in diesem Artikel Infineon 35,01 EUR

Bei der Infineon-Aktie ließ sich um 11:48 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 35,13 EUR. In der Spitze gewann die Infineon-Aktie bis auf 35,21 EUR. Die Infineon-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 33,84 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 34,02 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.139.303 Infineon-Aktien umgesetzt.

Am 30.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 37,97 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,10 Prozent hinzugewinnen. Am 06.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,68 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,14 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der Infineon-Aktie wird bei 44,42 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Infineon am 04.05.2023. Es stand ein EPS von 0,69 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Infineon noch ein Gewinn pro Aktie von 0,44 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 4.119,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.298,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 03.08.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Infineon veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 30.07.2024.

Den erwarteten Gewinn je Infineon-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,55 EUR fest.

