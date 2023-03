ING Group Aktie News: ING Group zeigt sich am Dienstagvormittag freundlich

Die ING Group-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:21 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 10,84 EUR. In der Spitze legte die ING Group-Aktie bis auf 10,85 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,75 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 70.903 ING Group-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (13,53 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,91 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.09.2022 bei 8,43 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,59 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 15,68 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte ING Group am 02.02.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,30 EUR, nach 0,25 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat ING Group mit einem Umsatz von insgesamt 4.868,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.624,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,28 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 11.05.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 09.05.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je ING Group-Aktie in Höhe von 1,52 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ING Group-Aktie

Bauzinsen steigen über vier Prozent - Aufwärtsdruck erwartet

ING Group-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Februar

ING-Aktie gibt ab: Gewinnrückgang in 2022

Ausgewählte Hebelprodukte auf ING Group Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ING Group Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ING Group

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com