DAX24.539 +0,9%Est505.948 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,48 -2,8%Nas23.462 -0,9%Bitcoin66.088 -0,5%Euro1,1861 ±0,0%Öl70,69 -0,2%Gold4.865 -9,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Microsoft 870747 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 CSG Group A420X0 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA adidas A1EWWW
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht fester ins Wochenende -- US-Börsen letztlich in Rot -- Apple steigert Umsatz und Gewinn -- BioNTech, Rüstungsaktien, Tesla, adidas, ASTA Energy, Novo Nordisk, NVIDIA, Gold und Silber im Fokus
Top News
Goldpreis, Ölpreis, Silber, Platin & Co. - Das waren die Tops und Flops der Rohstoffe in KW 5 Goldpreis, Ölpreis, Silber, Platin & Co. - Das waren die Tops und Flops der Rohstoffe in KW 5
KW 5: So haben Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche performt KW 5: So haben Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche performt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Insa-Umfrage: Union und AfD gleichauf

01.02.26 10:44 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die Union zieht im Sonntagstrend des Meinungsforschungsinstituts Insa nach Monaten wieder mit der AfD gleich. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, würden jeweils 26 Prozent der befragten Bürgerinnen und Bürger CDU/CSU oder AfD wählen, wie aus der Umfrage für "Bild am Sonntag" hervorgeht. Für die Union ist das ein Plus von einem Prozentpunkt, die AfD liegt seit Wochen bei diesem Wert. Zuletzt lagen die beiden Parteien im September 2025 im Insa-Sonntagstrend gleichauf.

Wer­bung

Auch der Koalitionspartner SPD gewinnt einen Punkt hinzu und kommt auf 16 Prozent. Das ist für die Sozialdemokraten der höchste Wert seit Juni 2025. Bei den Oppositionsparteien Grünen und Linke gibt es keine Bewegung, sie bleiben in der Umfrage bei 11 und 10 Prozent. BSW (4 Prozent) und FDP (3 Prozent) würden weiterhin nicht in den Bundestag einziehen. 4 Prozent der Befragten würden sonstige Parteien wählen.

Für die nach Insa-Angaben repräsentative Umfrage wurden zwischen dem 26. und 30. Januar 1.204 Wahlberechtigte in Deutschland befragt. Die maximale statistische Fehlertoleranz liegt bei rund 2,9 Prozentpunkten.

Wahlumfragen sind generell mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten. Grundsätzlich spiegeln Umfragen nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen für etwaige Wahlausgänge./vrb/DP/zb