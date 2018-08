Investiert der saudische Staatsfonds doch lieber in einen Tesla-Konkurrenten?

Tesla 263,14 EUR -2,14% Charts

Privatisierung doch nicht gedeckt?

Der Shootingstar der Pionier-Szene Elon Musk , CEO von Tesla, überraschte mit seinem Tweet vom 7. August 2018 die Finanzmärkte , in welchem er über seine Privatisierung-Absichten beim US-amerikanischen Elektroauto -Hersteller schrieb. Bei einem Preis von 420 US-Dollar pro Aktie soll Tesla privatisiert werden - wenn es nach Musk geht, finanziert unter anderem durch den saudischen Staatsfonds. Seine unvermittelt getätigte Aussage sorgte für starke Kursausschläge. Medienberichten zufolge handelte es sich dabei um einen Deal in Höhe von 72 Milliarden US-Dollar. Nahestehende des Fonds standen einem Deal dieses Ausmaßes skeptisch entgegen, zumal die Liquidität von 250 Milliarden US-Dollar für solch eine hohe Investition, unter Betrachtung der schon zugesagten Verpflichtungen, als zu knapp bemessen gelte. Derzeit ist der saudische Staatsfonds mit knapp fünf Prozent an Tesla beteiligt. Die angebliche Einigung zwischen Tesla und Public Investment Fund of Saudi Arabia (PIF) könnte nach "Reuters"-Angaben schon wieder Geschichte sein. Insider haben gegenüber der Nachrichtenagentur von einem möglichen Deal zwischen dem PIF und einem Elektroauto-Startup berichtet.

In Gesprächen mit Lucid Motors

Das Startup Lucid Motors Inc., von zwei ehemaligen Führungskräften von Tesla und Oracle gegründet, scheint mitten in Gesprächen mit dem PIF zu stehen. Bis dato hat das Unternehmen 2016 einen Prototyp mit dem Namen "Lucid Air" vorgestellt und befinde sich in den Vorbereitungen für den Start der Produktion.

Die etwa 100.000 US-Dollar teure Luxuslimousine soll demnach Ende dieses Jahres in Produktion gehen. Kunden können jetzt schon gegen Anzahlung in Höhe von 2.500 US-Dollar den Wagen vorbestellen. Der Deal umfasse nach Insider-Angaben einen Betrag von knapp über einer Milliarde US-Dollar, wobei 500 Millionen direkt ausgezahlt werden sollen und die restliche Summe mit dem Erreichen von Produktions-Meilensteinen in das Unternehmen fließen soll. Der saudische Staatsfonds würde dafür die Mehrheit am Unternehmen erhalten. Jedoch sei der Deal laut den Eingeweihten noch nicht in trockenen Tüchern. Zu den Gerüchten wollten sich nach Anfragen von "Reuters" keiner der beiden Parteien äußern.

