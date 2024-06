Insider bewegt BMW-Aktien

Insidertrade

Zu einem Insidertrade kam es in jüngster Vergangenheit bei BMW.

Am 31.05.2024 wurden bei BMW Directors' Dealings erfasst. Der Handel wurde am 03.06.2024 öffentlich gemacht. Von Vorstand Nedeljkovic, Dr. Milan wurden am 31.05.2024 BMW-Papiere gekauft. Für je 92,74 EUR wurden 9.877 BMW-Papiere erstanden. An diesem Tag wies die BMW-Aktie Gewinne aus. In der FSE-Sitzung ging es für das Papier um 0,60 Prozent auf 93,42 EUR nach oben.

Zum Handelsende ging es am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung für die BMW-Aktie nach unten. Im FSE-Handel fiel das Papier um 0,60 Prozent auf 93,16 EUR. An diesem Tag wurden via FSE 860 BMW-Aktien umgesetzt. Am Markt ist BMW aktuell 54,30 Mrd. Euro wert. Im freien Handel an der Börse befinden sich aktuell 571.791.680 Papiere.

