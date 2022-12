Insider bewegt DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft-Aktien

DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft meldete Directors' Dealings mit dem Ausführungsdatum 29.12.2022. Am 30.12.2022 wurde der Deal offiziell gemacht. Von Aufsichtsrat von Lukowicz, Henrik wurden am 29.12.2022 DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft-Papiere gekauft. Für je 21,80 EUR wurden 314 DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft-Papiere erstanden. Die Aktie notierte schließlich mit Gewinnen. Im FSE-Handel legte sie um 3,60 Prozent auf 23,00 EUR zu.

Bei der DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft-Aktie ließ sich am Tag der Veröffentlichung des Deals durch die BaFin schließlich kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im FSE-Handel hatte das Papier zur Schlussglocke einen Wert von 22,80 EUR. DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft wird derzeit am Markt mit 105,60 Mio. Euro bewertet. Derzeit sind 4.800.000 Aktien handelbar.

Bereits am 28.12.2022 kam es bei DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft-Aktien zu Umschichtungen in der Führungsebene. in enger Beziehung, MSC Invest GmbH bei DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft, vergrößerte sein Investment um 2.387 Aktien für jeweils 22,00 EUR.

Redaktion finanzen.net