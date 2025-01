Insider kauft Exasol-Aktien

Anpassung im Portfolio

Ein Insider nimmt sich die Exasol-Aktie vor.

Eigengeschäfte von Führungskräften wurden am 07.01.2025 bei Exasol verzeichnet. Am 10.01.2025 wurde der Handel mit Exasol-Anteilen gemeldet. PEN GmbH, in enger Beziehung bei Exasol fügte dem eigenen Portfolio 114.638 Exasol-Anteilsscheine hinzu. Die Papiere hatten am 07.01.2025 einen Wert von jeweils 2,40 EUR. Die Exasol-Aktie stieg im FSE-Handel. Schlussendlich verteuerte sich das Papier um 10,40 Prozent auf 2,55 EUR.

Die Exasol-Aktie notierte am Tag der offiziellen Meldung durch die BaFin im FSE-Handel in Rot und verlor 0,40 Prozent auf 2,79 EUR. Im Großen und Ganzen stieg das FSE-Volumen auf 1.826 Exasol-Aktien. Der Marktwert von Exasol beträgt unterdessen 70,98 Mio. Euro. Gegenwärtig werden 26.584.404 Aktien frei am Markt gehandelt.

Vor der aktuellen Transaktion wurden Exasol-Anteile zuletzt am 19.12.2024 von einer Führungskraft bewegt. Vorstand, Golombek, Mathias, erwarb 2.250 Papiere zu jeweils 2,29 EUR.

Redaktion finanzen.net