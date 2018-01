Sieben Kodak-Vorsitzende erhielten Aktienoptionen am Tag vor der Kryptoankündigung

KodakCoins kommen

Am Dienstag kündigte der multinationale Konzern Kodak eine eigene Kryptowährung an - die KodakCoins. In diesem Zuge erlebte das Unternehmen einen bullishen Anstieg - der Kurs der Aktien schnellte in die Höhe und hatte sich bald mehr als verdoppelt. Zum Handelsschluss stand die Aktie schließlich bei einem Plus von 120 Prozent, bevor sie am folgenden Tag noch weiter stieg.

In einem offiziellen Statement bestätigte Kodak, das Projekt gemeinsam mit WENN Digital realisieren zu wollen. Das ICO (Initial Coin Offering) soll am 31. Januar dieses Jahres stattfinden.

KodakCoins sollen eine eigene Kryptowährung für Fotografen darstellen. Die dazugehörige Plattform - KodakOne - soll ein digitales Grundbuch verwalten, mit dem Fotografen neue sowie alte Werke registrieren und lizenzieren können. Fotografen sollen dafür ein verschlüsseltes digitales Konto eröffnen, in dem die Urheberschaft belegt wird. Die neu erschaffene Kryptowährung könne "[…] Fotografen und Agenturen die Möglichkeit bieten, mehr Kontrolle über die Verwaltung von Bildrechten zu erlangen", so der einstige Fotopionier in einer Pressemitteilung.

Wenig beeindruckende Entwicklung

Trotz allem wird nicht klar, warum Kodak zu diesem Zweck unbedingt die Blockchain-Technologie verwenden muss. Es scheint, als wolle das Unternehmen auf sich aufmerksam machen, um dadurch den Aktienkurs anzutreiben.

Denn bis zu der Ankündigung Anfang der Woche war die Kursentwicklung des Traditionsunternehmens eher unspektakulär. In den letzten zwölf Monaten musste Kodak eine rückläufige Entwicklung hinnehmen - das Unternehmen hatte seit 2013 mit einem Kurseinbruch von mehr als 80 Prozent zu kämpfen.

Glücklicher Zufall für Kodak-Vorsitzende?

Am 8. Januar, also einen Tag vor der Ankündigung der digitalen Kodak-Währung, erhielten sieben Kodak-Direktoren Aktienoptionen, die in Stammaktien umwandelbar sind. Das 2013 eingeführte Anreizsystem von Kodak sieht vor, jährlich am fünften Handelstag des Jahres spezielle Mitarbeiter-Aktien, sogenante RSU (Restricted Stock Units), auszugeben, die ein Jahr später ausgeführt werden können. Aufgrund der vorgeschriebenen Haltefrist kann man bei den diesjährigen Aktienoptionen wohl nicht von Insider-Aktivitäten sprechen, allerdings haben die Kodak-Direktoren bereits letztes Jahr genau solche Optionen erhalten - die nun zeitlich passend in normale Aktien umgewandelt werden konnten. An dieser Stelle konnte die Ankündigung der eigenen Kryptowährung also durchaus von Vorteil sein.

Anfang Januar waren einige Mitglieder des Board of Directors demnach in der Lage, den heftigen Kurssprung der Kodak-Aktien für sich zu nutzen. Laut Kodak sei das Timing allerdings reiner Zufall gewesen. "Wie in unserer Aktionärsinformation 2016 veröffentlicht, werden die jährlichen Aktiengewährungen für nicht angestellte Vorstandsmitglieder automatisch am fünften Handelstag eines jeden Kalenderjahres ausgeführt und nach einem Jahr übertragen", so das Unternehmen bezüglich der Vorwürfe. Da Kodak das Datum der Aktienumwandlung kannte und dementsprechend den Zeitpunkt der Ankündigung wählen konnte, wirkt dieses Statement jedoch lediglich wie eine schlechte Ausrede.

Tatsächlich verkauften am Tag nach Ankündigung der Kryptowährung außerdem zwei der sieben Vorsitzenden ihre Optionen aus dem letzten Jahr, zwei weitere wandelten diese um, bevor sie sie verkauften. Vier der sieben Direktoren machten also Geld aus der Ankündigung.

Als Folge auf diese Aktivitäten gaben die Aktien am vergangenen Donnerstag wieder etwas nach, notieren aber auch aktuell noch immer weit über dem Niveau vom Jahreswechsel.

Ob der Konzern den Zeitpunkt der großen Ankündigung wirklich so wählte, dass die Mitglieder des Vorstandes Vorteile daraus ziehen konnten, bleibt wohl ein Geheimnis - merkwürdig ist es aber in jedem Fall.

