Insidertrade bei BMW erfasst - Aktie und Kursreaktion im Blick

Directors' Dealings: So reagierte die BMW-Aktie.

Die BaFin wurde über einen Insidertrade bei BMW am 31.05.2024 informiert. Am 03.06.2024 wurde der Handel mit BMW-Anteilen gemeldet. Vorstand Nedeljkovic, Dr. Milan griff am 31.05.2024 bei BMW-Aktien zu. 9.877 BMW-Anteilsscheine wurden zu einem Kurs von je 92,74 EUR gekauft. Das Papier von BMW konnte schließlich klettern und stieg im FSE-Handel um 0,60 Prozent auf 93,42 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von BMW am Tag der Kundgebung des Deals durch die BaFin nach unten. In der FSE-Sitzung verlor die Aktie im Endeffekt 0,60 Prozent auf 93,16 EUR. Über FSE wurden im Handelsverlauf 860 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. BMW markiert derzeit einen Börsenwert in Höhe von 55,00 Mrd. Euro. Die Zahl der im Streubesitz befindlichen Aktien beläuft sich auf 571.791.680.

Schon am 31.05.2024 stellte Nedeljkovic, Dr. Milan Anteile zum Kauf. Damals deckte sich Nedeljkovic, Dr. Milan mit 9.877 BMW-Aktien zu jeweils 92,74 EUR ein.

