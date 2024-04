Insidertrade bei JDC Group erfasst - Aktie und Kursreaktion im Blick

Depotänderung

Directors' Dealings brachten jüngst die JDC Group-Aktie in Bewegung.

Zu Insidertrades kam es am 26.04.2024 bei JDC Group. Der Aktien-Deal wurde am 26.04.2024 bekannt gemacht. Aragon Holding GmbH, in enger Beziehung bei JDC Group fügte dem eigenen Portfolio 1.000 JDC Group-Anteilsscheine hinzu. Die Papiere hatten am 26.04.2024 einen Wert von jeweils 22,20 EUR. Das Papier von JDC Group konnte schließlich klettern und stieg im FSE-Handel um 2,30 Prozent auf 22,30 EUR.

Die JDC Group-Aktie notierte im FSE-Handel des am Veröffentlichungstages der BaFin-News letzten Endes in Grün und gewann Prozent auf EUR. Der Börsenwert von JDC Group beläuft sich aktuell auf 283,00 Mio. Euro. Derzeit sind 12.981.478 Aktien handelbar.

Zuvor meldete JDC Group, dass Aragon Holding GmbH am 25.04.2024 ein Eigengeschäft tätigte. Es wurde ein Kauf von 2.000 JDC Group-Aktien zu je 21,70 EUR getätigt.

Redaktion finanzen.net