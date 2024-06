Insidertrade: BMW-Aktien ins Depot genommen

Aktiendeal

So entwickelte sich die BMW-Aktie nach einem kürzlich erfolgten Insidertrade.

Zu einem Eigengeschäft einer Führungskraft kam es am 31.05.2024 bei BMW. Die Transaktion wurde am 03.06.2024 publik gemacht. Im Portfolio von BMW-Vorstand Nedeljkovic, Dr. Milan kam es am 31.05.2024 zu Bewegung. Die Führungskraft kaufte 9.877 Aktien zu jeweils 92,74 EUR hinzu. Das Papier von BMW legte letztlich zu und stieg im FSE-Handel um 0,60 Prozent auf 93,42 EUR.

Die BMW-Aktie stand am Tag der offiziellen BaFin-News in der FSE-Sitzung schließlich 0,60 Prozent im Minus bei 93,16 EUR. Der Tagesumsatz der BMW-Aktie belief sich da auf 860 Aktien. Am Markt ist BMW aktuell 55,44 Mrd. Euro wert. An der Börse handelbar sind momentan 571.791.680 Papiere.

Redaktion finanzen.net