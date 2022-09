Insidertrade: DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft-Aktien ins Depot genommen

Die BaFin wurde über einen Insidertrade bei DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft am 23.09.2022 informiert. Offiziell gemeldet wurde die Transaktion am 26.09.2022. 142 DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft-Aktien für jeweils 22,20 EUR kaufte am 23.09.2022 MSC Invest GmbH, in enger Beziehung. Kaum Bewegung ließ sich im Endeffekt bei der DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via FSE bei 22,80 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich im Endeffekt am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung bei der DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via FSE bei 22,00 EUR. Die DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft-Anteile kommen aktuell auf einen Börsenwert von 109,44 Mio. Euro. Die Anzahl der im freien Handel zur Verfügung stehenden Aktien beläuft sich auf 4.800.000 Papiere.

Das vorangegangene Eigengeschäft der Führungskraft fand am 23.09.2022 statt. Bei einem Kurs von 22,60 EUR stockte die Führungsperson das eigene Depot um 1.000 DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft-Aktien auf.

