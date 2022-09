Insidertrade: DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft-Aktien zugekauft

Die BaFin wurde über einen Insidertrade bei DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft am 26.09.2022 informiert. Die offizielle Bestätigung der Transaktion ging am 26.09.2022 ein. MSC Invest GmbH, in enger Beziehung bei DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft, hat am 26.09.2022 seine Aktienposition vergrößert. Der Zukauf belief sich auf 858 Aktien zu je 22,20 EUR. Mit einem Kurs von 22,00 EUR zeigte sich die DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft-Aktie im FSE-Handel schließlich kaum verändert.

Die DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft-Aktie wies am Veröffentlichungstag der BaFin im Endeffekt kaum Veränderungen aus. Im FSE-Handel notierte das Papier bei EUR. DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft markiert derzeit einen Börsenwert in Höhe von 109,44 Mio. Euro. An der Börse handelbar sind momentan 4.800.000 Papiere.

MSC Invest GmbH tätigte zuvor am 23.09.2022 einen Insidertrade. Zu jeweils 22,20 EUR kaufte MSC Invest GmbH 142 Anteile.

Redaktion finanzen.net