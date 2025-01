Insidertrade: Heidelberg Materials-Aktien verkauft

Eigengeschäft von Führungskraft

Die Aufsichtsbehörden wurden kürzlich über einen Insidertrade bei Heidelberg Materials informiert.

Zum 16.01.2025 wurde bei Heidelberg Materials ein Eigengeschäft einer Führungskraft durchgeführt. Die Meldung des Deals ging am 17.01.2025 ein. Spohn Cement Beteiligungen GmbH, in enger Beziehung, strich das eigene Depot am 16.01.2025 um Heidelberg Materials-Anteile zusammen. Somit schrumpfte das Portfolio um 300.011 Aktien zu einem Verkaufspreis von je 125,72 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie wies an diesem Tag Verluste aus. Im FSE-Handel ging es für das Papier um 1,10 Prozent auf 126,05 EUR abwärts.

Am Tag der Veröffentlichung durch die BaFin stieg die Heidelberg Materials-Aktie. In der FSE-Sitzung kletterte das Papier um 3,10 Prozent auf 129,65 EUR. Von der Heidelberg Materials-Aktie wurden im Tagesverlauf 666 Stück gehandelt. Insgesamt ist Heidelberg Materials aktuell 22,78 Mrd. Euro wert. Öffentlich zum Handel stehen aktuell 181.131.328 Anteilsscheine.

Am 12.11.2024 wurde das vorangegangene Eigengeschäft von Führungskräften getätigt. Für jeweils 119,55 EUR verkleinerte Schütz-Scheifele, Dr. Kornelie, in enger Beziehung, das eigene Depot um 7.000 Aktien.

Redaktion finanzen.net