Insidertrade: Knorr-Bremse-Aktien zugekauft

Am 22.05.2023 tätigte bei Knorr-Bremse eine Führungskraft ein Eigengeschäft. Am 25.05.2023 wurde die Transaktion bekannt. Vorstand Mayfeld, Dr. Claudia stockte am 22.05.2023 sein Investment in Knorr-Bremse-Aktien auf. Mayfeld, Dr. Claudia erstand 3.012 Aktien zu je 67,93 EUR. Die Knorr-Bremse-Aktie bewegte sich letztendlich kaum. Das Papier stand via FSE bei 67,88 EUR.

Die Knorr-Bremse-Aktie stieg am Veröffentlichungstag der BaFin im FSE-Handel. Schlussendlich verteuerte sich das Papier um 1,00 Prozent auf 65,36 EUR. Im Großen und Ganzen stieg das FSE-Volumen auf 120 Knorr-Bremse-Aktien. Knorr-Bremse wird derzeit am Markt mit 10,50 Mrd. Euro bewertet. Öffentlich zum Handel stehen aktuell 161.200.000 Anteilsscheine.

Bereits am 15.05.2023 kam es bei Knorr-Bremse-Aktien zu Umschichtungen in der Führungsebene. Vorstand, Weber, Frank Markus bei Knorr-Bremse, vergrößerte sein Investment um 3.011 Aktien für jeweils 66,79 EUR.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG