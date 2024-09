Intel Aktie News: Dow Jones Aktie Intel macht am Nachmittag Boden gut

So entwickelt sich Intel

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Intel. Zuletzt ging es für das Intel-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 19,16 USD.

Die Intel-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 19,16 USD. Kurzfristig markierte die Intel-Aktie bei 19,19 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 18,98 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.622.189 Intel-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.12.2023 bei 51,27 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 167,66 Prozent könnte die Intel-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.09.2024 bei 18,65 USD. Mit Abgaben von 2,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,740 USD an Intel-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,366 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 32,00 USD an.

Intel veröffentlichte am 01.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei -0,38 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,35 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 12,83 Mrd. USD – eine Minderung von 0,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 12,95 Mrd. USD eingefahren.

Voraussichtlich am 24.10.2024 dürfte Intel Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,289 USD je Intel-Aktie belaufen.

