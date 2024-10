Intel Aktie News: Dow Jones Aktie Intel am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

Intel im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Intel. Die Intel-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 3,8 Prozent auf 21,80 USD.

Das Papier von Intel gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 3,8 Prozent auf 21,80 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Intel-Aktie bei 21,76 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 22,34 USD. Bisher wurden heute 3.390.455 Intel-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 51,27 USD. Dieser Kurs wurde am 28.12.2023 erreicht. Gewinne von 135,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 18,52 USD fiel das Papier am 11.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Intel-Aktie liegt somit 17,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,366 USD. Im Vorjahr erhielten Intel-Aktionäre 0,740 USD je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 30,43 USD aus.

Am 01.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,38 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,35 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 12,83 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 0,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12,95 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 31.10.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 23.10.2025.

Den erwarteten Gewinn je Intel-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,272 USD fest.

