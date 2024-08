Intel Aktie News: Dow Jones Aktie Intel gibt am Nachmittag ab

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Intel. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,0 Prozent auf 20,99 USD.

Um 15:53 Uhr fiel die Intel-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,0 Prozent auf 20,99 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Intel-Aktie bis auf 20,95 USD. Mit einem Wert von 21,38 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.932.448 Intel-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.12.2023 bei 51,27 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 144,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.08.2024 (18,84 USD). Abschläge von 10,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,365 USD, nach 0,740 USD im Jahr 2023. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 32,00 USD.

Am 01.08.2024 hat Intel die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Intel vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,38 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,35 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12,83 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 0,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,95 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Am 24.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Intel-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,329 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Intel-Aktie

Gewinne in New York: Dow Jones beendet den Handel in der Gewinnzone

Börse New York in Grün: Dow Jones liegt nachmittags im Plus

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones in der Verlustzone