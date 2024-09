Intel Aktie News: Dow Jones Aktie Intel am Nachmittag gesucht

Aktienentwicklung

Die Aktie von Intel gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 22,80 USD zu.

Um 15:52 Uhr ging es für das Intel-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 22,80 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Intel-Aktie bei 22,88 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 22,50 USD. Der Tagesumsatz der Intel-Aktie belief sich zuletzt auf 3.599.810 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.12.2023 bei 51,27 USD. Derzeit notiert die Intel-Aktie damit 55,53 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.09.2024 bei 18,52 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 18,79 Prozent könnte die Intel-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Intel-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,366 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Intel 0,740 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Intel-Aktie bei 30,43 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Intel am 01.08.2024. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,38 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Intel ein Ergebnis je Aktie von 0,35 USD vermeldet. Umsatzseitig standen 12,83 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 0,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Intel 12,95 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.10.2024 erfolgen.

In der Intel-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,276 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Intel-Aktie

Freundlicher Handel: Zum Handelsende Pluszeichen im NASDAQ 100

Freundlicher Handel: S&P 500 zum Handelsende mit Zuschlägen

NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite schließt mit Gewinnen