Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel am Nachmittag mit kräftigen Verlusten

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Intel. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 8,0 Prozent auf 19,78 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 8,0 Prozent auf 19,78 USD. Das bisherige Tagestief markierte Intel-Aktie bei 19,34 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 19,71 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 8.956.837 Intel-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 37,16 USD erreichte der Titel am 18.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Intel-Aktie ist somit 87,87 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 17,67 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,740 USD an Intel-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,123 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 24,29 USD an.

Intel veröffentlichte am 30.01.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Intel ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,63 USD in den Büchern gestanden. Intel hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14,26 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,41 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 24.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Intel im Jahr 2025 0,448 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Intel-Aktie

Ausblick: Intel stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Intel-Aktie profitiert: Kahlschlag bei Intel - Neues Management greift durch

Trotz China-Sorgen und kräftiger Kurszielkürzung: AMD-Aktie bleibt auf Anleger-Radar