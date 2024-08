Intel Aktie News: Dow Jones Aktie Intel am Nachmittag auf rotem Terrain

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Intel. Die Intel-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 20,47 USD.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 20,47 USD. Das bisherige Tagestief markierte Intel-Aktie bei 20,32 USD. Bei 20,52 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.644.242 Intel-Aktien umgesetzt.

Am 28.12.2023 markierte das Papier bei 51,27 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Intel-Aktie liegt somit 60,07 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 18,84 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 7,96 Prozent würde die Intel-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,366 USD. Im Vorjahr hatte Intel 0,740 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 32,00 USD.

Am 01.08.2024 äußerte sich Intel zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,38 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,35 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Intel hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12,83 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,95 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 24.10.2024 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,329 USD je Intel-Aktie belaufen.

