INTELLEX legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Werte in diesem Artikel
INTELLEX hat am 13.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.11.2025 endete.
Es stand ein EPS von 38,72 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei INTELLEX noch ein Gewinn pro Aktie von 30,93 JPY in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat INTELLEX im vergangenen Quartal 13,94 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte INTELLEX 12,22 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.net
