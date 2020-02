TUI-Aktie: Was alle TUI-Anleger jetzt wissen müssen

€uro am Sonntag

Der Flugstopp der Boeing 737 Max trifft den Reiseveranstalter TUI hart. 300 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2018/19 (bis 30. September) und 350 Millionen Euro im laufenden Jahr kostet der Ausfall - vor allem weil TUI deshalb keine Flüge streicht. Während der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um knapp drei Prozent auf 19 Milliarden Euro zulegte, brach der operative Gewinn um 26 Prozent auf 893 Millionen Euro ein. "Die Beträge sind natürlich brutto und nicht netto, da wir bis heute keine Kompensation von Boeing in Anspruch genommen haben", sagte Vorstandschef Fritz Joussen auf der Hauptversammlung der TUI Group in Hannover. 55 neue Flieger müssen in diesem Jahr ersetzt werden, das kostet viel Geld.

Dass der Aktienkurs dennoch mit einem Sprung nach oben ­reagierte, liegt vor allem an den fulminanten Buchungszahlen: Um 14 Prozent wächst die Zahl der Sommerbuchungen. TUI profitiert hier von der Pleite des Konkurrenten Thomas Cook im vergangenen Jahr. Joussen kann sich darüber jedoch nicht nur freuen. Thomas Cook sei den Überkapazitäten im Markt zum Opfer gefallen. "Die Marktbereinigung setzt jetzt ein." Und Europas Marktführer soll laut Joussen nicht der letzte Dinosaurier sein, der dem Wandel zum Opfer fällt.

Intelligenter urlauben

Joussen will den Konzern zum "digitalen Plattformunternehmen" machen. 21 Millionen Euro investiert der Reiseveranstalter in eine neue Software. Das Einsparpotenzial soll bei der Hälfte der Investitionssumme liegen. Mit der Cloud- basierten Software, die durch künstliche Intelligenz maßgeschneiderte Angebote in Echtzeit herbeizaubern soll, will der Konzern mit Sitz in Berlin und Hannover auch in neue Märkte vordringen: China, Indien, Brasilien, Malay­sia, aber auch Spanien oder Portugal stehen auf der Liste. "Wir hatten uns hier pro Jahr eine Million zusätzlicher Kunden ab 2022 vor­genommen. Dieses Ziel streben wir nun viel früher an", sagte Joussen.

Zudem sollen Hoteliers künftig Zimmer unterschiedlich bepreisen können, je nach Blick auf Meer oder Straße. Der dritte Teil von Joussens Plan: die weitere Konsolidierung der Marken. So sollen etwa die Hotelketten RIU und TUI Blue zusammengehen. Am Ende des Umbaus soll TUI zweierlei sein: überlebensfähig und effizient.

Trendwende: Der Aktienkurs des Reiseveranstalters hat nach oben gedreht - trotz Einbußen und re­duzierter Dividende. Früh buchen.















