DAX25.356 -0,2%Est506.011 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,33 +1,3%Nas23.734 +0,3%Bitcoin78.939 +1,0%Euro1,1668 ±-0,0%Öl64,67 +0,6%Gold4.584 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Allianz 840400 Infineon 623100 Amazon 906866 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächelt -- Asiens Börsen letztlich uneins - Nikkei knackt Rekord -- EZB-Ausblick: Zinserhöhung unwahrscheinlich -- Rüstungsaktien, DEUTZ, Zalando, Munich Re, DroneShield, Nordex im Fokus
Top News
UBS AG gibt Volkswagen (VW) vz-Aktie Neutral UBS AG gibt Volkswagen (VW) vz-Aktie Neutral
UBS AG gibt Continental-Aktie Buy UBS AG gibt Continental-Aktie Buy
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Verteidigung als Anlagechance: Mit diesem ETF erhältst du Zugang zu europäischen Unternehmen aus dem Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungssektor

Internationale Anrufe aus dem Iran wieder möglich

13.01.26 10:42 Uhr

TEHERAN (dpa-AFX) - Nach einer tagelangen Kommunikationsblockade können Iranerinnen und Iraner erstmals wieder ins Ausland telefonieren. Das Internet bleibt unterdessen weiter gesperrt, wie Kontakte aus der iranischen Hauptstadt Teheran berichteten. Irans Sicherheitsapparat hatte die Bevölkerung angesichts von Massenprotesten seit Donnerstagabend von der Außenwelt abgeschnitten.

Wer­bung

Bewohner der Millionenmetropole berichteten nun von schrecklichen Tagen. Ein junger Mann sagte: "Wir hören, dass täglich Hunderte Opfer - Tote und Verletzte - in die Krankenhäuser gebracht werden. Die Lage ist nicht gut." Und weiter: "Wir wissen nicht, was wir tun sollen".

Während der Internet-Blockade konnten sich Iranerinnen und Iraner teils über Satellitenfernsehen informieren. Einige Exilsender sind im Iran empfangbar. In mehreren Teilen Teherans jedoch haben Sicherheitskräfte begonnen, Satellitenschüsseln von Hausdächern zu beschlagnahmen - eine alte Praxis aus der Zeit vor dem Internet. Satellitenschüsseln sind offiziell verboten./arb/DP/zb