Internationale Gespräche über kritische Rohstoffe

12.01.26 05:49 Uhr

BERLIN/WASHINGTON (dpa-AFX) - In Washington sprechen mehrere große Industriestaaten am Montag über den Zugang zu kritischen Rohstoffen. Die USA haben dafür internationale Finanzminister eingeladen, auch Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) nimmt teil.

Als kritische Rohstoffe gelten 34 für die Wirtschaft besonders wichtige Stoffe wie Lithium, Kobalt, Seltene Erden, Kupfer oder Aluminium. Sie sind wichtig für Schlüsseltechnologien, ihre Versorgung hängt aber oft von wenigen Ländern wie China, aber auch zum Beispiel Venezuela ab.

Klingbeil betonte bereits vor dem Treffen, Deutschland und die EU setzten auf einen fairen, regelbasierten und verlässlichen Handel mit diesen Rohstoffen. "Deutschland hat ein großes Interesse, hier die internationale Kooperation auszubauen, um die Versorgungssicherheit zu stärken, Abhängigkeiten zu verringern und verlässliche wirtschaftliche Rahmenbedingungen sicherzustellen", sagte er. Wo immer möglich müsse gemeinsam gehandelt werden./tam/DP/zb