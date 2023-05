KlöCo-Aktie gibt nach: Klöckner zum Jahresauftakt mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel Klöckner 10,04 EUR

-0,30% Charts

News

Analysen

Unter dem Strich verzeichnete das Unternehmen ein Minus von acht Millionen Euro, wie KlöcknerCo am Mittwoch in Duisburg mitteilte. Dabei belasteten Investitionen in ein neues Drehkreuz in Frankreich sowie niedrigere Stahlpreise. Im Vorjahr hatte der Stahlhändler noch 172 Millionen Euro erzielt.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) fiel von 201 Millionen auf 69 Millionen Euro. Das Management hatte hier 40 bis 90 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Der Umsatz sank wegen der niedrigeren Preise von 2,4 Milliarden auf 2,1 Milliarden Euro. Für das zweite Quartal erwartet Klöckner ein bereinigtes Ebitda von 60 bis 110 Millionen Euro.

Die KlöCo-Aktie verliert via XETRA zeitweise 0,30 Prozent auf 10,03 Euro.

/nas/tih

DUISBURG (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Klöckner & Co (KlöCo) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Klöckner & Co (KlöCo) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Klöckner & Co (KlöCo)

Bildquellen: Klöckner & Co