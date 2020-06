Britische Frasers Group steigt bei HUGO BOSS ein

Der britische Einzelhändler, früher bekannt als Sports Direct, beziffert den Wert des Anteils auf rund 108 Millionen Euro.

"Dieses Investment spiegelt die wachsende Beziehung mit HUGO BOSS wider", so die Frasers Group in einer Stellungnahme. Man glaube an die langfristige Zukunft des Modekonzerns.

