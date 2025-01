Investment-Note für SAP SE-Aktie: Neue Analyse von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Aktieneinstufung

Die SAP SE-Aktie wurde von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) genau analysiert. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für SAP auf "Buy" mit einem Kursziel von 242 Euro belassen. Der Softwarekonzern habe das Jahr 2024 solide zu Ende gebracht, schrieb Analyst Nay Soe Naing am Dienstag nach der Zahlenvorlage für das vierte Quartal. Die Erwartungen habe SAP durch die Bank übertroffen.

Das Papier von SAP SE konnte um 13:42 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 261,90 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Abwärtsrisiko von 7,60 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden heute 850.984 SAP SE-Aktien gehandelt. Seit Jahresanfang 2025 ging es für das Papier um 10,8 Prozent nach oben. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.01.2025 erfolgen.

