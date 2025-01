Investmentideen

Wells Fargo präsentierte kürzlich zentrale Prognosen und Investmentideen für 2025. Besonders profitieren könnten Rohstoffe, Edelmetalle und KI-nahe Branchen, während Anleger auf Diversifikation und strategische Absicherung setzen sollten.

• KI-Branche im Blick

• Optimistisch für Rohstoffe

• Diversifikation im Fokus



Wells Fargo: Zentrale Themen für 2025

Wells Fargo hat kürzlich eine Analyse veröffentlicht, in der die Bank zehn zentrale Entwicklungen für das Jahr 2025 vorhersagt. Die Bank prognostiziert laut Investing.com beispielsweise, dass Unternehmen im laufenden Jahr verstärkt auf organisches Wachstum setzen könnten, anstatt Preise zu erhöhen, was die Inflation dämpfen dürfte. Das US-Wirtschaftswachstum wird unterdessen auf 2,5 Prozent geschätzt, was Aktien zunächst Auftrieb geben, aber im Sommer eine Korrektur auslösen könnte, heißt es weiter.

Gleichzeitig erwartet die Bank eine Reduzierung des US-Haushaltsdefizits, was Staatsanleihen unterstützen könnte. Geopolitisch könnten die Spannungen zwischen den USA und China wieder zunehmen, wobei neue Zölle und Gegenmaßnahmen erwartet werden. Dennoch könnten Chinas Wirtschaftsstimuli langfristig positive Effekte haben.

Technologische Durchbrüche, insbesondere in der Künstlichen Intelligenz, sollen die Tech-Branche weiterhin ankurbeln.

Eine potenzielle Aufnahme von Coinbase in den S&P 500 könnte zudem die Akzeptanz digitaler Vermögenswerte stärken.

Im Immobiliensektor prognostiziert Wells Fargo ab der zweiten Jahreshälfte eine Erholung, gestützt durch niedrigere Hypothekenzinsen. Die Inflation dürfte weiter an Dynamik verlieren, da die Nachfrage abnehmen und zollbedingte Preiserhöhungen nachlassen würden. Politisch könnte eine wachsende Dynamik zugunsten der Republikaner die Partei stärken, insbesondere in Schlüsselstaaten wie Nevada. Insgesamt erwartet Wells Fargo ein Jahr mit bedeutenden wirtschaftlichen, technologischen und politischen Veränderungen.

Top 5-Investmentideen für 2025

Das Wells Fargo Investment Institute hat zudem fünf zentrale Portfoliostrategien für 2025 vorgestellt, die auf Wirtschaftswachstum, Liquidität und Trends wie künstliche Intelligenz (KI) abzielen, wie Investing.com weiter berichtet.

So erwartet Wells Fargo, dass Liquidität aus Staatsausgaben, Zinssenkungen der US-Notenbank und verstärkter Kreditvergabe Investitionen von Verbrauchern und Unternehmen antreiben wird. Aktien, insbesondere in den Sektoren Kommunikationsdienste, Facheinzelhandel, Industrie und Energie, werden hierbei als Hauptprofiteure gesehen. Gleichzeitig könnten defensive Branchen wie Basiskonsumgüter kurzfristig unterdurchschnittlich abschneiden.

Die Bank rechnet außerdem mit einer globalen Konjunkturerholung, die von den USA ausgeht, und empfiehlt Investitionen in konjunktursensible Vermögenswerte wie Small Caps. Rohstoffe und US-Aktien mit hoher Marktkapitalisierung könnten ebenfalls von der steigenden Nachfrage profitieren.

Des Weiteren prognostiziert Wells Fargo einen Rückgang der kurzfristigen und einen Anstieg der langfristigen Renditen durch Zinssenkungen. Dividendenzahlende Aktien werden aufgrund stabiler Ausschüttungspotenziale großer US-Unternehmen als attraktive Option hervorgehoben.

Während direkte KI-Investitionen wie Halbleiter und Cloud-Dienste an Dynamik verlieren könnten, sieht Wells Fargo langfristige Vorteile in energie- und kommunikationsnahen Sektoren sowie in interaktiven Medien. Diese Bereiche bieten laut der Bank nachhaltige Effizienzgewinne und ein attraktiveres Bewertungsniveau als große Technologieunternehmen.

Die Bank warnt vor geopolitischen Spannungen, dem Machtwechsel in den USA und globalen politischen Umbrüchen. Statt in Bargeld umzuschichten, rät Wells Fargo zu Absicherungen durch Rohstoffe wie Gold und Energie sowie durch alternative Anlagen wie Hedgefonds, die in verschiedenen Marktphasen attraktive Renditen bieten könnten.

Insgesamt betont Wells Fargo die Bedeutung eines diversifizierten Ansatzes, um von Wachstumstrends zu profitieren und sich gleichzeitig gegen potenzielle Risiken abzusichern.

Wells Fargo optimistisch für Gold, Öl & Energiesektor

Die Experten von Wells Fargo zeigen sich auch optimistisch hinsichtlich der Entwicklung der Rohstoffmärkte im Jahr 2025. Nachdem die Preise im Jahr 2024, insbesondere von Januar bis September, durch hohe Zinsen und wirtschaftliche Belastungen gedrückt wurden, setzte im vierten Quartal eine Erholung ein. Die Analysten gehen davon aus, dass sich die Nachfrage im Jahr 2025 weiter verbessern werde, was höhere Rohstoffpreise zur Folge haben könnte. Gleichzeitig warnen sie jedoch vor möglichen Engpässen, da die Rohstoffproduktion oft Monate oder sogar Jahre hinter der steigenden Nachfrage zurückbleiben könne.

Besonderes Potenzial sieht Wells Fargo derweil bei Edelmetallen, wie Gold, sowie im Energiesektor. Für beide Bereiche erwarten die Analysten ein Wachstum von mindestens zehn Prozent.

