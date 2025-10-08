DAX24.597 +0,9%Est505.650 +0,6%MSCI World4.351 +0,5%Top 10 Crypto17,27 +1,2%Nas23.023 +1,0%Bitcoin106.279 +1,9%Euro1,1626 -0,3%Öl66,12 +0,6%Gold4.047 +1,6%
IonQ Aktie News: IonQ am Abend im Ausverkauf

08.10.25 20:24 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von IonQ. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 5,0 Prozent auf 75,25 USD.

Die IonQ-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 5,0 Prozent im Minus bei 75,25 USD. Das Tagestief markierte die IonQ-Aktie bei 75,03 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 79,17 USD. Zuletzt wechselten via New York 1.781.507 IonQ-Aktien den Besitzer.

Am 07.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 82,97 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,26 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,98 USD. Dieser Wert wurde am 09.10.2024 erreicht. Abschläge von 88,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem IonQ seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

IonQ ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,70 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,18 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 20,69 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,38 Mio. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 17.11.2025 terminiert.

Analysten erwarten für 2027 einen Verlust in Höhe von -1,686 USD je IonQ-Aktie.

Redaktion finanzen.net

