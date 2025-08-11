IonQ Aktie News: Hausse bei IonQ am Freitagnachmittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von IonQ gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das IonQ-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 15,3 Prozent auf 54,27 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von IonQ zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 15,3 Prozent auf 54,27 USD. Bei 54,44 USD markierte die IonQ-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 47,50 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.935.913 IonQ-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,68 USD. Dieser Kurs wurde am 08.01.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,76 Prozent über dem aktuellen Kurs der IonQ-Aktie. Am 13.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 7,10 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 86,92 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an IonQ-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

IonQ ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,70 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. IonQ hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20,69 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 81,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11,38 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 17.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von IonQ veröffentlicht werden.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass IonQ 2028 einen Verlust in Höhe von -1,932 USD ausweisen wird.

