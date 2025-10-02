IonQ Aktie News: IonQ am Donnerstagnachmittag fester

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von IonQ. Das Papier von IonQ legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 4,1 Prozent auf 65,70 USD.

Im New York-Handel gewannen die IonQ-Papiere um 15:53 Uhr 4,1 Prozent. Bei 66,90 USD markierte die IonQ-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 64,81 USD. Der Tagesumsatz der IonQ-Aktie belief sich zuletzt auf 649.454 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (76,12 USD) erklomm das Papier am 24.09.2025. 15,86 Prozent Plus fehlen der IonQ-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,00 USD ab. Abschläge von 87,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem IonQ seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte IonQ am 06.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,70 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 20,69 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte IonQ 11,38 Mio. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte IonQ am 17.11.2025 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass IonQ 2027 einen Verlust in Höhe von -1,686 USD ausweisen wird.

