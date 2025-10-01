IonQ Aktie News: IonQ zeigt sich am Mittwochabend fester

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von IonQ. Die IonQ-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 62,10 USD.

Im New York-Handel gewannen die IonQ-Papiere um 20:08 Uhr 1,0 Prozent. Bei 64,84 USD erreichte die IonQ-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 61,50 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.142.180 IonQ-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 76,12 USD erreichte der Titel am 24.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,58 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.10.2024 bei 8,00 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 87,12 Prozent könnte die IonQ-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für IonQ-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte IonQ am 06.08.2025 vor. Das EPS lag bei -0,70 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,18 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 20,69 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,38 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte IonQ am 17.11.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem IonQ-Verlust in Höhe von -1,686 USD je Aktie aus.

