Fokus auf Aktienkurs

IonQ Aktie News: IonQ am Dienstagabend im Minusbereich

30.09.25 20:25 Uhr
IonQ Aktie News: IonQ am Dienstagabend im Minusbereich

30.09.25 20:25 Uhr

Die Aktie von IonQ gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die IonQ-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 4,7 Prozent auf 61,21 USD abwärts.

Die IonQ-Aktie notierte um 20:08 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 4,7 Prozent auf 61,21 USD. In der Spitze büßte die IonQ-Aktie bis auf 61,21 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 63,75 USD. Von der IonQ-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.514.157 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.09.2025 bei 76,12 USD. Der derzeitige Kurs der IonQ-Aktie liegt somit 19,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 8,00 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2024). Der derzeitige Kurs der IonQ-Aktie liegt somit 665,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

IonQ-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte IonQ am 06.08.2025 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,70 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,18 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 20,69 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,38 Mio. USD umgesetzt.

Am 17.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten prognostizieren für das Jahr 2027 einen Verlust in Höhe von -1,686 USD je IonQ-Aktie.

Redaktion finanzen.net

