IonQ Aktie News: IonQ am Nachmittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von IonQ. Die IonQ-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 2,6 Prozent auf 62,59 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von IonQ nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 2,6 Prozent auf 62,59 USD. In der Spitze fiel die IonQ-Aktie bis auf 62,45 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 63,75 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 589.463 IonQ-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 76,12 USD erreichte der Titel am 24.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 21,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 8,00 USD erreichte der Anteilsschein am 03.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die IonQ-Aktie mit einem Verlust von 87,22 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten IonQ-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte IonQ am 06.08.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,70 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,18 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 81,81 Prozent auf 20,69 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,38 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte IonQ am 17.11.2025 präsentieren.

2027 dürfte IonQ einen Verlust von -1,686 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

