IonQ Aktie News: IonQ schiebt sich am Mittwochnachmittag vor

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von IonQ. Im New York-Handel gewannen die IonQ-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Die IonQ-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 61,74 USD. Die IonQ-Aktie zog in der Spitze bis auf 61,95 USD an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 61,50 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten IonQ-Aktien beläuft sich auf 439.887 Stück.

Bei 76,12 USD markierte der Titel am 24.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,29 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 03.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,00 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die IonQ-Aktie derzeit noch 87,04 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für IonQ-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte IonQ am 06.08.2025. IonQ vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,70 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,18 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20,69 Mio. USD – ein Plus von 81,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem IonQ 11,38 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Am 17.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass IonQ 2027 einen Verlust in Höhe von -1,686 USD ausweisen wird.

