IonQ Aktie News: Hausse bei IonQ am Abend

Die Aktie von IonQ gehört am Donnerstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von IonQ zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 7,6 Prozent auf 67,86 USD.

Das Papier von IonQ legte um 20:08 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 7,6 Prozent auf 67,86 USD. Die IonQ-Aktie zog in der Spitze bis auf 68,38 USD an. Den New York-Handel startete das Papier bei 64,81 USD. Bisher wurden heute 2.268.028 IonQ-Aktien gehandelt.

Am 24.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 76,12 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der IonQ-Aktie liegt somit 10,85 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 8,00 USD fiel das Papier am 03.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 88,21 Prozent unter dem aktuellen Kurs der IonQ-Aktie.

IonQ-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte IonQ am 06.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,70 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat IonQ im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 81,81 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 20,69 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 11,38 Mio. USD in den Büchern gestanden.

IonQ dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 17.11.2025 präsentieren.

In der IonQ-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 -1,686 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

