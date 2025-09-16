IonQ Aktie News: IonQ präsentiert sich am Nachmittag fester

Kursentwicklung

Die Aktie von IonQ zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die IonQ-Aktie im New York-Handel an und legte um 3,1 Prozent auf 64,20 USD zu.

Die IonQ-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 3,1 Prozent im Plus bei 64,20 USD. Kurzfristig markierte die IonQ-Aktie bei 64,68 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 63,22 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 788.657 IonQ-Aktien umgesetzt.

Am 17.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 64,68 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,75 Prozent über dem aktuellen Kurs der IonQ-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,51 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die IonQ-Aktie 754,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an IonQ-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte IonQ am 06.08.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,70 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,18 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 20,69 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,38 Mio. USD umgesetzt.

IonQ dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 17.11.2025 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2027 einen Verlust in Höhe von -1,686 USD je IonQ-Aktie.

