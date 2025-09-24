IonQ Aktie News: IonQ am Freitagnachmittag in Rot

IonQ im Fokus

Die Aktie von IonQ gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 69,00 USD.

Die IonQ-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,6 Prozent auf 69,00 USD ab. In der Spitze büßte die IonQ-Aktie bis auf 67,60 USD ein. Bei 68,60 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 590.404 IonQ-Aktien.

Am 24.09.2025 markierte das Papier bei 76,12 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die IonQ-Aktie mit einem Kursplus von 10,32 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.09.2024 bei 7,59 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 89,00 Prozent könnte die IonQ-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten IonQ-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

IonQ veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,70 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte IonQ -0,18 USD je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 81,81 Prozent auf 20,69 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,38 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von IonQ wird am 17.11.2025 gerechnet.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem IonQ-Verlust in Höhe von -1,686 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IonQ-Aktie

D-Wave Quantum-Aktie mit neuem Allzeithoch: Bald neue US-Initiativen im Bereich der Quantentechnologie?

IonQ-Aktie mit Kurssprung: Quanten-Zusammenarbeit mit Energieministerium - D-Wave-Aktie profitiert

Aktien von IonQ, Rigetti & D-Wave im Fokus: NVIDIA beteiligt sich an Kapitalerhöhung für Quantinuum