IonQ Aktie News: IonQ am Abend mit roten Vorzeichen

Die Aktie von IonQ gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die IonQ-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 3,3 Prozent auf 67,17 USD nach.

Die IonQ-Aktie notierte um 20:08 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 3,3 Prozent auf 67,17 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die IonQ-Aktie bisher bei 65,36 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 68,60 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 2.463.749 IonQ-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 76,12 USD erreichte der Titel am 24.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,32 Prozent könnte die IonQ-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 27.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,59 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 88,70 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an IonQ-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 06.08.2025 äußerte sich IonQ zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,70 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,18 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 20,69 Mio. USD gegenüber 11,38 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 17.11.2025 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2027 -1,686 USD je Aktie in den IonQ-Büchern.

