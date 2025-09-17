IonQ Aktie News: IonQ am Donnerstagabend auf Höhenflug

IonQ im Blick

Die Aktie von IonQ gehört am Donnerstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das IonQ-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 5,5 Prozent auf 69,07 USD.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 5,5 Prozent auf 69,07 USD zu. In der Spitze gewann die IonQ-Aktie bis auf 70,43 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 68,00 USD. Zuletzt wechselten 2.967.737 IonQ-Aktien den Besitzer.

Am 18.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 70,43 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,97 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der IonQ-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,51 USD. Dieser Wert wurde am 26.09.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die IonQ-Aktie mit einem Verlust von 89,13 Prozent wieder erreichen.

IonQ-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte IonQ am 06.08.2025 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,70 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,18 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat IonQ mit einem Umsatz von insgesamt 20,69 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,38 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 81,81 Prozent gesteigert.

IonQ wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 17.11.2025 vorlegen.

2027 dürfte IonQ einen Verlust von -1,686 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

