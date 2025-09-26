IonQ Aktie News: IonQ wird am Montagabend ausgebremst

Aktie im Blick

Die Aktie von IonQ gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Der IonQ-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 4,6 Prozent auf 64,18 USD.

Um 20:08 Uhr fiel die IonQ-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 4,6 Prozent auf 64,18 USD ab. Die IonQ-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 63,24 USD ab. Den New York-Handel startete das Papier bei 68,23 USD. Zuletzt wechselten via New York 1.641.072 IonQ-Aktien den Besitzer.

Am 24.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 76,12 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die IonQ-Aktie mit einem Kursplus von 18,60 Prozent wieder erreichen. Am 03.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 8,00 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die IonQ-Aktie 702,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte IonQ am 06.08.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,70 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,18 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20,69 Mio. USD – ein Plus von 81,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem IonQ 11,38 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.11.2025 veröffentlicht.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2027 -1,686 USD je Aktie in den IonQ-Büchern.

