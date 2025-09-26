IonQ Aktie News: IonQ legt am Montagnachmittag zu

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von IonQ. Zuletzt stieg die IonQ-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 67,36 USD.

Die IonQ-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 67,36 USD. Die IonQ-Aktie legte bis auf 68,86 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 68,23 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 534.798 IonQ-Aktien.

Am 24.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 76,12 USD. 13,00 Prozent Plus fehlen der IonQ-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 03.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,00 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der IonQ-Aktie liegt somit 742,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten IonQ-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

IonQ gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,70 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,18 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 20,69 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,38 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Am 17.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von IonQ veröffentlicht werden.

Laut Analysten dürfte IonQ im Jahr 2027 einen Verlust in Höhe von -1,686 USD einfahren.

