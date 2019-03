Chinesischer Tesla-Konkurrent Xpeng plant offenbar Börsengang in den USA

Aktien in diesem Artikel Alibaba 157,57 EUR

Der CEO des chinesischen Konzerns Xpeng Motors , He Xiaopeng, geht in die Vollen: Wie er gegenüber dem US-Sender CNBC erklärte, strebt das 2014 gegründete Unternehmen nicht nur eine Fremdfinanzierung von mindestens einer halben Milliarde US-Dollar an, sondern zieht auch ein IPO an der Börse im Heimatland von Tesla in Betracht.

Produktion hochgefahren

Verglichen mit Tesla ist Xpeng noch ein junger und verhältnismäßig kleiner Player am Markt für Elektroautos. Ende vergangenen Jahres startete der Autobauer die Auslieferung seines G3, eines elektrisch betriebenen SUVs. Bislang können nur Kunden in China das Fahrzeug erwerben. Mit einem Grundpreis von 227.800 Chinesischen Yuan - umgerechnet 33.916 US-Dollar - ist der G3 deutlich günstiger als das Vergleichsmodell von Tesla, der Model X. Auch der geplante Model Y, der ab 2020 in den Handel kommen soll, liegt preislich über dem Xpeng-SUV.

Bei der Shanghai Auto Show im nächsten Monat will der Autobauer ein neues Fahrzeug vorstellen, das wohl als Direktkonkurrent zu Teslas Model 3 aufgebaut wird. Unter dem Namen E28 soll der Stromer auf den Markt kommen, ein Verkauf sei ab 2020 vorgesehen. Bei der Preisgestaltung ist das letzte Wort offenbar noch nicht gesprochen, der CEO nannte 25.000 bis 50.000 US-Dollar als grobe Orientierungsspanne.

10.000 Fahrzeuge bis Jahresmitte

Noch produziert Xpeng Fahrzeuge in überschaubarer Stückzahl: Monatlich laufen rund 3.000 Stromer vom Band. Bis Juli sollen insgesamt 10.000 Fahrzeuge produziert worden sein, erklärte He Xiaopeng gegenüber CNBC im Rahmen des Boao Forum in China. Der langfristige Plan sehe eine Produktionszahl von 1.000 Fahrzeugen pro Woche vor, 40.000 sollen im Jahr vom Band laufen.

Damit liegt Xpeng deutlich hinter den Produktionszahlen des US-Konkurrenten Tesla, der im vierten Quartal 86.500 Fahrzeuge gebaut hat.

Namhafte Investoren

Die Chinesen haben bereits namhafte Investoren an Board: Foxconn und Alibaba hätten sich an einer Finanzierungsrunde beteiligt, die 1,3 Milliarden US-Dollar Kapital in die Kassen von Xpeng gespült hat. Eine nächste Finanzierungsrunde könnte dann im Rahmen eines Börsengangs erfolgen: "Ja, wir haben Pläne für den Börsengang. Wir sind offen für ein Listing entweder in Übersee oder zu Hause in China. Wir wollen uns zuerst auf den Aufbau unseres Geschäfts konzentrieren, bevor wir den Börsengang in Betracht ziehen", zitiert CNBC den CEO.

Mit einem Listing in den USA würde Xpeng dem heimischen Konkurrenten NIO folgen, der ebenfalls den Börsengang in den Vereinigten Staaten gewagt hat. Die Aktie hat Anlegern seit dem IPO aber wenig Freude gemacht: Innerhalb eines Monats ging es um mehr als 50 Prozent abwärts.



Redaktion finanzen.net

