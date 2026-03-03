DAX23.791 -3,4%Est505.772 -3,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7900 -1,2%Nas22.517 -1,0%Bitcoin58.955 +0,2%Euro1,1598 -0,1%Öl83,10 +1,4%Gold5.157 +1,4%
Iranische Rakete trifft großen US-Stützpunkt in Katar

04.03.26 05:24 Uhr

DOHA (dpa-AFX) - Eine aus dem Iran abgefeuerte ballistische Rakete hat den auch vom US-Militär genutzten Stützpunkt Al-Udeid in Katar getroffen. Dabei sei niemand verletzt worden, erklärte das Verteidigungsministerium in Doha auf der Plattform X. Die Behörde machte keine Angaben zum genauen Einschlagsort der Rakete oder möglichen Schäden. Eine zweite ballistische Rakete sei von der Luftabwehr abgefangen worden.

Al-Udeid am Rande der katarischen Hauptstadt Doha ist der größte Stützpunkt des US-Militärs im Nahen Osten. Der Iran hatte den Stützpunkt, der auch von katarischen und britischen Streitkräften genutzt wird, bereits im vergangenen Jahr als Vergeltungsschlag für das US-Bombardement iranischer Atomanlagen angegriffen. Die iranischen Streitkräfte erklärten auch am Samstag nach Beginn der amerikanisch-israelischen Angriffe, sie hätten Raketen auf Al-Udeid abgefeuert.

Der Stützpunkt in Katar ist auch die Kommandozentrale des US-Militärs in der Region. Das Hauptquartier des US-Regionalkommandos für den Nahen Osten (Centcom) wiederum liegt in Tampa im US-Bundesstaat Florida./jbz/DP/zb