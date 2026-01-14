DAX25.421 +0,1%Est506.030 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,69 +4,7%Nas23.668 -0,3%Bitcoin80.695 +3,3%Euro1,1648 -0,2%Öl65,48 +1,8%Gold4.598 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y BioNTech (ADRs) A2PSR2 Infineon 623100 Lufthansa 823212 SAP 716460 Allianz 840400 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Inflationsdaten: US-Börsen schwächer -- DAX schließt kaum verändert -- EZB-Ausblick: Zinserhöhung unwahrscheinlich -- AMD, Intel, Google, JPMorgan, BioNTech, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Boeing-Aktie steigt deutlich: Auftrags-Boom zum Jahresauftakt Boeing-Aktie steigt deutlich: Auftrags-Boom zum Jahresauftakt
JPMorgan-Aktie tiefer: Gewinnrückgang im Schlussquartal - Apple-Card-Integration drückt Ergebnis JPMorgan-Aktie tiefer: Gewinnrückgang im Schlussquartal - Apple-Card-Integration drückt Ergebnis
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Verteidigung als Anlagechance: Mit diesem ETF erhältst du Zugang zu europäischen Unternehmen aus dem Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungssektor

Irans Ex-Kaiserin ruft Militär auf: Schließt euch Protest an

13.01.26 19:30 Uhr

PARIS (dpa-AFX) - Irans Ex-Kaiserin Farah Pahlavi, die Frau des 1979 gestürzten persischen Schahs, hat die Streitkräfte im Iran aufgerufen, sich "in diesem kritischen Moment der iranischen Geschichte" den Protestierenden anzuschließen. "Bedenkt, dass das Überleben einer Regierung und der Erhalt von Errungenschaften niemals das Vergießen des Blutes eurer Landsleute rechtfertigen", schrieb die in Paris lebende Ex-Kaiserin auf der Plattform X.

Wer­bung

"Schließt euch euren Brüdern und Schwestern an, bevor es zu spät ist, und verknüpft euer Schicksal nicht mit dem der Mörder", schrieb die 87-Jährige. "Das freie Iran von morgen gehört auch euren Kindern. Zerstört nicht eure Zukunft und die eurer Familien, indem ihr das Blut eurer Landsleute vergießt." Dass die Sicherheitskräfte der Islamischen Republik dem Aufruf der früheren Monarchin Gehör schenken, ist wenig wahrscheinlich, denn die frühere Monarchie gilt im Staatsapparat weiterhin als verhasst.

Farah Pahlavi ist die Mutter von Reza Pahlavi, der im US-Exil aktuell eine Führungsrolle in der Opposition für sich beansprucht und von seinem Vater Mohammed Reza Pahlavi einst zum Kronprinzen ernannt wurde.

An die Protestierenden im Iran gerichtet sagte Farah Pahlavi: "Meine Kinder, gebt die Hoffnung nicht auf. Seid stark und glaubt daran, dass ihr bald gemeinsam die Freiheit im Iran feiern werdet und dass das Licht über die Dunkelheit siegen wird."/evs/DP/nas