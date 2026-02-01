DAX25.157 +1,2%Est506.088 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5900 +0,5%Nas23.066 -0,2%Bitcoin56.384 ±-0,0%Euro1,1886 +0,1%Öl69,76 +0,2%Gold5.073 -0,2%
Irans Präsident fordert nach Unruhen 'Heilung der Wunden'

12.02.26 08:50 Uhr

TEHERAN (dpa-AFX) - Der iranische Präsident Massud Peseschkian hat nach den blutigen Unruhen im Land zu einer "Heilung der Wunden" aufgerufen. "Es waren bittere Wunden, aber sie sollten geheilt und nicht bis zur Infektion vertieft werden", sagte er am Mittwochabend bei der Preisverleihung der jährlichen Fadschr-Filmfestspiele. Man müsse nun nach vorne schauen und sich versöhnen, statt weiter zu streiten und das Land "ausländischen Feinden" zu überlassen.

"Ich selbst kann nachts nicht mehr schlafen und bin sehr traurig über die bitteren Entwicklungen", sagte der Präsident laut Nachrichtenagentur Isna. Seine Worte in der Wahdat-Halle in der Hauptstadt Teheran stießen nur auf verhaltenen Applaus. Einige Künstler und auch Preisträger hatten aus Solidarität mit den Opfern der Unruhen die Zeremonie boykottiert.

Tausende Tote

Nach offiziellen Angaben kamen bei den Unruhen zwischen Ende Dezember und Anfang Januar über 3.000 Menschen ums Leben. Das Menschenrechtsnetzwerk HRANA mit Sitz in den USA spricht in seinem jüngsten Bericht von über 7.000 Toten. Persischsprachige Sender im Ausland gehen gar von Zehntausenden Toten aus. Sie sollen durch Sicherheitskräfte brutal ermordet worden sein. Die iranische Regierung weist diese Angaben zurück und spricht von ausländischen Söldnern und Terroristen unter den Demonstranten.

Die landesweiten Unruhen sind inzwischen abgeflaut, doch die Lage bleibt weiterhin äußerst angespannt. Neben der desolaten Wirtschaftslage, die Auslöser der Proteste war und weiterhin ungelöst ist, gibt es weiter die Sorge vor einem möglichen militärischen Konflikt mit den Erzfeinden USA und Israel. Eine solche Entwicklung wäre denkbar, falls kürzlich wieder angelaufene Verhandlungen Teherans mit den USA erfolglos bleiben./pey/str/DP/zb