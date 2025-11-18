DAX23.114 -2,0%Est505.516 -2,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,57 +0,6%Nas22.410 -1,3%Bitcoin79.046 -0,4%Euro1,1603 +0,1%Öl63,75 -0,4%Gold4.058 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Siemens 723610 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Tesla A1CX3T RENK RENK73 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000 Netflix 552484 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX deutlich schwächer -- Wall Street im Minus -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Cloudflare, Rheinmetall, D-Wave, Xpeng, Healthineers im Fokus
Top News
Allianz-Analyse: Barclays Capital bewertet Allianz-Aktie mit Underweight in neuer Analyse Allianz-Analyse: Barclays Capital bewertet Allianz-Aktie mit Underweight in neuer Analyse
Baidu: Apollo Go erreicht mit über 3,1 Mio. vollständig fahrerlosen Fahrten im Quartal einen neuen Höchststand! Baidu: Apollo Go erreicht mit über 3,1 Mio. vollständig fahrerlosen Fahrten im Quartal einen neuen Höchststand!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ire Donohoe legt Ämter nieder: Eurogruppe braucht neuen Chef

18.11.25 14:51 Uhr

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Gut vier Monate nach der Wiederwahl des Iren Paschal Donohoe braucht die Eurogruppe einen neuen Vorsitzenden. Der 51-Jährige legte sein Amt als irischer Finanzminister und damit auch als Chef des europäischen Finanzgremiums überraschend nieder. Er wechselt zur Weltbank nach Washington. Dort wird er die Rolle eines der geschäftsführenden Direktoren sowie des "Chief Knowledge Officer" übernehmen.

Wer­bung

Er werde sich aus dem öffentlichen Leben in Irland zurückziehen, sagte Donohoe. Medienberichten zufolge will seine Partei Fine Gael in Kürze über die Nachfolge entscheiden. Donohoe war seit 2017 Finanzminister. In der Eurogruppe war der konservative Politiker erst Anfang Juli wiedergewählt worden, er hatte seine dritte Amtszeit seit Juli 2020 begonnen.

"Ich habe jeden Tag mein Bestes gegeben", sagte er. Die Eurogruppe, bestehend aus den Finanzministern der 20 Euroländer, trifft sich etwa einmal im Monat, um über gemeinsame Anliegen zu sprechen und die Wirtschaftspolitik des Währungsraums zu koordinieren. Interimsweise wird der zypriotische Finanzminister Makis Keravnos das Gremium leiten./mj/DP/jha