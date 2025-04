IRW-News: Osisko Gold Royalties Ltd. : Osisko gibt Veröffentlichung des Nachhaltigkeitsbericht für 2024 bekannt

IRW-PRESS: Osisko Gold Royalties Ltd. : Osisko gibt Veröffentlichung des Nachhaltigkeitsbericht für 2024 bekannt

Wer­bung Wer­bung

Montréal, 17. April 2025 - Osisko Gold Royalties Ltd (das Unternehmen oder Osisko -https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-gold-royalties-ltd/) (OR: TSX & NYSE) gibt die Veröffentlichung seines Nachhaltigkeitsberichts 2024 mit dem Titel Growing Responsibly (Verantwortungsbewusstes Wachstum) (der Bericht) bekannt. Alle in dieser Pressemitteilung genannten Geldbeträge sind in US-Dollar angegeben.

Der Bericht ist die fünfte Ausgabe von Growing Responsibly und hebt die Initiativen von Osisko im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) sowie die wichtigsten Leistungskennzahlen für das Jahr 2024 hervor.

Heather Taylor, Vice President, Sustainability and Communications von Osisko, erklärte: In dieser fünften Ausgabe von Growing Responsibly ist Osisko stolz darauf, die kontinuierliche Weiterentwicklung seiner Nachhaltigkeitspraktiken hervorzuheben. Im Jahr 2024 haben wir wichtige Initiativen in den Bereichen Klimastrategie, Investitionen in die Gemeinschaft, Unternehmensführung und Mitarbeiterengagement vorangetrieben. Von der Umsetzung unserer Klimastrategie für 2024-2027 und der Fertigstellung von Osiskos erster CDP-Offenlegung bis hin zur Erreichung unseres Ziels für die Geschlechterdiversität im Board of Directors und der Verbesserung der ESG-bezogenen Sorgfaltspflicht spiegeln unsere Bemühungen unser gemeinsames Engagement für verantwortungsbewusstes Wachstum wider. Wir sind besonders stolz darauf, die Zertifizierung Great Place to Work erhalten zu haben und ein Programm zur Verdopplung von Mitarbeiterspenden ins Leben gerufen zu haben, um die Gemeinden, in denen wir leben und arbeiten, weiter zu unterstützen. Wie immer ist es unser Ziel, sicherzustellen, dass die Schaffung langfristiger Werte Hand in Hand mit Best Practices in den Bereichen Unternehmensführung, soziale Verantwortung und Umweltschutz geht.

Wer­bung Wer­bung

Im Folgenden finden Sie aus dem Bericht ausgewählte Highlights:

Umweltschutz:

- Umsetzung der Klimastrategie 2024-2027

- Erste Offenlegung im Rahmen der CDP-Klimawandelstudie abgeschlossen

- Kauf und Tilgung von Emissionszertifikaten zum Ausgleich der Scope-2- und Scope-3-Emissionen im Zusammenhang mit Mitarbeiterreisen und Pendelverkehr

Unterstützung unserer Mitarbeiter und Gemeinden:

- Über 361.000 US-Dollar für Investitionen in die Gemeinde gespendet

Wer­bung Wer­bung

- Einführung einer internen Richtlinie zur Spendenverdopplung

- Auszeichnung mit der Zertifizierung Great Place to Work®

- Verbesserung der Mechanismen für Mitarbeiterfeedback und -engagement

Exzellenz in Unternehmensführung und Aufsicht:

- Erreichen des Ziels von 40 % Frauenanteil im Board of Directors des Unternehmens

- Formelle Einbettung von ESG-bezogenen Überlegungen in die fortgeschrittene Due Diligence

- Aktualisierung von Osiskos Wesentlichkeitsbewertung, um den sich weiterentwickelnden Offenlegungsstandards Rechnung zu tragen

- Beibehaltung der führenden Positionen bei ESG-Ratingagenturen

o ESG Industry Top-Rated und ESG Regional Top-Rated von Sustainalytics, AA von MSCI und Prime von ISS

Weitere Informationen zu Osiskos Nachhaltigkeitsinitiativen finden Sie auf der Website unter: www.osiskogr.com.

Über Osisko Gold Royalties Ltd

Osisko ist ein Edelmetall-Royalty-Unternehmen mit Schwerpunkt auf Nord-, Mittel- und Südamerika, das seine Tätigkeit im Juni 2014 aufgenommen hat. Osisko besitzt ein auf Nordamerika ausgerichtetes Portfolio mit über 185 Royalties, Streams und Edelmetallabnahmen. Das Portfolio von Osisko wird von seinem Eckpfeiler, einer 3-5%igen Net Smelter Return Royalty auf dem kanadischen Malartic Complex, der eine der größten Goldminen Kanadas beherbergt, gestützt.

Der Hauptsitz von Osisko befindet sich in 1100 Avenue des Canadiens-de-Montréal, Suite 300, Montréal, Québec, H3B 2S2.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Osisko Gold Royalties Ltd:

Grant Moenting

Vice President, Capital Markets

Tel.: (514) 940-0670 x116

Mobil: (365) 275-1954

E-Mail: gmoenting@osiskogr.com

Heather Taylor

Vice President, Sustainability and Communications

Tel.: (514) 940-0670 x105

E-Mail: htaylor@osiskogr.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können als zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und als zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze angesehen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und sich unter anderem auf zukünftige Ereignisse, die weitere Umsetzung der Klimaschutzstrategie, die Fähigkeit zur weiteren Unterstützung von Gemeinden und zur Sicherstellung einer langfristigen Wertschöpfung beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und in der Regel, aber nicht immer, durch Wörter wie erwartet, plant, geht davon aus, glaubt, beabsichtigt, schätzt, projiziert, potenziell, geplant und ähnliche Ausdrücke oder Variationen (einschließlich negativer Variationen) gekennzeichnet oder dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, können, könnten oder sollten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen die meisten außerhalb der Kontrolle von Osisko liegen, und die tatsächlichen Ergebnisse können daher erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen Risikofaktoren zählen unter anderem (i) in Bezug auf Liegenschaften, an denen Osisko eine Royalty, einen Stream oder andere Rechte hält: Risiken im Zusammenhang mit (a) den Betreibern der Liegenschaften, (b) der rechtzeitigen Erschließung, Genehmigung, dem Bau, der Aufnahme der Produktion, dem Hochfahren der Produktion (einschließlich betrieblicher und technischer Herausforderungen), (c) Abweichungen der Produktionsraten und -zeitpunkte von den Ressourcenschätzungen oder Produktionsprognosen der Betreiber, (d) Abweichungen der Umwandlungsrate von Ressourcen in Reserven und der Fähigkeit, Ressourcen zu ersetzen, (e) der ungünstige Ausgang von Rechtsstreitigkeiten oder Klagen in Bezug auf Eigentumsrechte, Genehmigungen oder Lizenzen, (f) Gefahren und Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Exploration, Erschließung und dem Abbau, einschließlich, aber nicht beschränkt auf ungewöhnliche oder unerwartete geologische und metallurgische Bedingungen, Hangrutsche oder Einstürze, Überschwemmungen und andere Naturkatastrophen oder zivile Unruhen oder andere nicht versicherte Risiken, (ii) in Bezug auf andere externe Faktoren: (a) Schwankungen der Preise der Rohstoffe, die die Royalties, Streams, Abnahmemengen und Investitionen von Osisko beeinflussen, (b) ein Handelskrieg oder neue Zollbarrieren, (c) Schwankungen des Wertes des kanadischen Dollars gegenüber dem US-Dollar, (d) regulatorische Änderungen durch nationale und lokale Regierungen, einschließlich Genehmigungs- und Lizenzierungssystemen und Steuerpolitik, Vorschriften und politische oder wirtschaftliche Entwicklungen in einem der Länder, in denen sich Liegenschaften befinden, an denen Osisko eine Royalty, einen Stream oder andere Rechte hält, oder durch die diese gehalten werden, (e) die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie allgemeine wirtschaftliche, Markt- oder Geschäftsbedingungen und (f) die Reaktionen der zuständigen Regierungen auf Ausbrüche von Infektionskrankheiten und die Wirksamkeit dieser Reaktionen. (e) die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage und (f) die Reaktionen der zuständigen Regierungen auf Ausbrüche von Infektionskrankheiten und die Wirksamkeit dieser Reaktionen sowie die potenziellen Auswirkungen solcher Ausbrüche auf die Geschäftstätigkeit, den Betrieb und die Finanzlage von Osisko; (iii) in Bezug auf interne Faktoren: (a) Geschäftsmöglichkeiten, die sich Osisko möglicherweise bieten oder die von Osisko verfolgt werden, (b) die Integration erworbener Assets oder (c) die Feststellung des PFIC-Status von Osisko (d) dass vorläufige Finanzinformationen möglicherweise Quartalsanpassungen unterliegen, (e) die Fähigkeit von Osisko, seine Klimastrategie umzusetzen, (f) dass die Bemühungen von Osisko zur Aufrechterhaltung der CO2-Neutralität erfolgreich sein werden und dass die Bemühungen zur Reduzierung der CO2-Emissionen erfolgreich sein werden, (g) die Verfügbarkeit von Mitteln zur Finanzierung von Investitionen in die Gemeinschaft. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Annahmen, die das Management für angemessen hält, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: (I) das Ausbleiben wesentlicher Änderungen der laufenden Erträge und Vermögenswerte von Osisko im Zusammenhang mit der Feststellung seines PFIC-Status, (II) das anhaltende Engagement von Osisko zur Verbesserung der Nachhaltigkeitsziele, (III) die fortdauernde Gültigkeit wissenschaftlicher und klimatischer Hypothesen im Zusammenhang mit dem Klimawandel, (IV) das Ausbleiben wesentlicher Änderungen des regulatorischen Rahmens in Bezug auf das Klima und klimabezogene Offenlegungen, (V) das Ausbleiben anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen, und in Bezug auf Liegenschaften, an denen Osisko eine Royalty, einen Stream oder andere Rechte hält, (VI) der fortgesetzte Betrieb der Liegenschaften durch die Eigentümer oder Betreiber dieser Liegenschaften in einer Weise, die mit der bisherigen Praxis und den öffentlichen Angaben (einschließlich Produktionsprognosen) im Einklang steht, (VII) die Richtigkeit der öffentlichen Erklärungen und Offenlegungen der Eigentümer oder Betreiber dieser zugrunde liegenden Liegenschaften (einschließlich der Erwartungen hinsichtlich der Erschließung von zugrunde liegenden Liegenschaften, die noch nicht in Produktion sind), (VIII) keine nachteiligen Entwicklungen in Bezug auf bedeutende Liegenschaften, (IX) dass die Aussagen und Schätzungen der Eigentümer und Betreiber in Bezug auf Mineralreserven und -ressourcen zutreffend sind und (X) die Umsetzung eines angemessenen Plans zur Integration der erworbenen Vermögenswerte.

Weitere Informationen zu Risiken, Ungewissheiten und Annahmen finden Sie im jüngsten Jahresbericht von Osisko, der auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und EDGAR unter www.sec.gov veröffentlicht wurde und der auch zusätzliche allgemeine Annahmen in Zusammenhang mit diesen Aussagen enthält. Osisko weist darauf hin, dass die vorstehende Liste der Risiken und Ungewissheiten nicht erschöpfend ist. Investoren und andere Personen sollten die oben genannten Faktoren sowie die Ungewissheiten, die sie darstellen, und die damit verbundenen Risiken sorgfältig abwägen. Osisko ist der Ansicht, dass die Annahmen, die sich in diesen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, angemessen sind. Es kann jedoch nicht zugesichert werden, dass sich diese Erwartungen als zutreffend erweisen werden, da die tatsächlichen Ergebnisse und voraussichtlichen Ereignisse erheblich von jenen abweichen können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwartet wurden. Diese Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Pressemitteilung. Osisko ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Gesetzen verlangt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79279

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79279&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA68827L1013

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.